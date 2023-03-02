Коли Україна може вступити до ЄС: в Європарламенті назвали рік

Цього року мають початися відповідні переговори України з ЄС, які можуть завершитися до кінця 2027 року.

Україна може стати повноправним членом Євросоюзу 2029 року, вважає депутат Європарламенту, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Європейській правді".

Політик зауважив, що задля цього Україна повинна проводити реформи.

"Для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії", – зауважив Кубілюс.

Євродепутат звернув увагу, що згідно з резолюціями ЄП, 2023 року мають стартувати переговори з Україною щодо її вступу до ЄС. Політик запевнив – "ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою".

"У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі – чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною", – порівняв експрем’єр Литви.

Він продовжив, що з огляду на це, у Європарламенті припускають фінал переговорів з Україною до кінця 2027 року. Саме тоді Литва головуватиме в ЄС. Окрім того, ще один-два роки знадобиться на ратифікацію угоди в усіх 27 країнах-членах Євросоюзу.

"Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", – оцінив Кубілюс.

Нагадаємо, в середині лютого президент України Володимир Зеленський висловив переконання, держава може вступити до ЄС вже через два роки. Щодо членства в НАТО, то за оцінками глава держави, Україна набуде його після перемоги у війні.

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Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак не виключив, що Україна може вступити до НАТО раніше, аніж до Євросоюзу.

Невдовзі після заяви зеленського прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "ми живемо в поворотний момент історії, ми маємо поміняти майже все в Європі, і тому ми маємо створити новий процес для України", маючи на увазі прискорену процедуро вступу до ЄС.

За оцінками віцепрезидентки Європарламенту Катаріни Барлі, "Україна має пройти ще довгий шлях" до членства в ЄС. За словами політикині, держава має відповідати тим умовам, що й усі інші країни-кандидати на членство.

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