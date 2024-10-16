Коли Україна очікує на запрошення до НАТО: пані посол назвала терміни

Наталія Галібаренко зазначила, що Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення зараз надішле потужний сигнал.

Україна очікує на запрошення до НАТО до того, як Джо Байден завершить своє перебування на посаді президента США.

Про це заявила пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко в інтерв’ю агенції Reuters.

"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом, – сказала Галібаренко. – Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації".

Пані посол зазначила, що Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення зараз надішле потужний сигнал.

Агенція вказує, що високопоставлений урядовець США на умовах анонімності заявив минулого тижня, що позиція Вашингтона не змінилася.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. У першому пункті Плану перемоги йдеться про вступ України до НАТО.

До слова, генеральним секретарем НАТО протягом останніх десяти років був Єнс Столтенберг. Він передав свої повноваження експрем'єру Нідерландів Марку Рютте 1 жовтня 2024 року.

Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями – Столтенберг

Читайте також: