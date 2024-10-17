Коли Україна стане членом ЄС: Портников назвав одну необхідну умову

Журналіст вважає, що єдиним шляхом, який приведе Україну до ЄС, є вступ до НАТО.
Перемовини про європейську інтеграцію України не матимуть значення, поки не буде гарантоване саме існування української держави.
Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников під час розмови з головою правління Громадянської мережі "Опора" Ольгою Айвазовською.
За його словами, присутність у керівних органах Євросоюзу проукраїнських політиків — це другорядне питання, а всі перемовини про євроінтеграцію під час війни журналіст назвав лише “танцями з бубнами”.
“Я вважаю, що поки ми не будемо мати гарантій безпеки, Європейський союз нас не візьме. Вони будуть проводити перемовини, закривати один розділ за іншим, пред’являти одні пропозиції за іншими, а реальний вступ відбудеться тоді, коли вони переконаються, що на цій території немає воєнних дій”, - пояснив Віталій Портников.
Журналіст вважає, що єдиним шляхом, який приведе Україну до ЄС, є вступ до НАТО. А для того, щоб Україна стала членом Альянсу, потрібна політична воля Заходу.
В інакшому випадку, стверджує він, війна в Україні буде тривати до виснаження російського економічного ресурсу і ніякого вступу в ЄС не буде.
Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, висловив глибоке занепокоєння відсутністю єдності в Європейському Союзі щодо підтримки України.
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