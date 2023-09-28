Коли Україна вступить до НАТО і скільки ще Альянс надаватиме допомогу: головні заяви Столтенберга у Києві

Сьогодні, 28 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

"Для мене велика честь повернутися до Києва, столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місце в серцях вільного світу. Коли я востаннє був тут у квітні, ми обговорювали нашу підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та вашу підготовку до контрнаступу. Сьогодні ваші сили рухаються вперед", — сказав Столтенберг, виступаючи на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським.

Зеленський зустрічає Столтенберга / Фото: Офіс президента України

"Українці борються за свої родини, своє майбутнє, свою свободу"

Столтенберг заявив, що "кожен метр, який повертають українські сили, є метром, який втрачає Росія".

Він додав: "І тут різкий контраст: українці борються за свої родини, своє майбутнє, свою свободу. Москва бореться за імперську маячню".

За словами генсека, чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми наближаємося до припинення агресії Росії. На його думку, РФ може скласти зброю і закінчити війну вже сьогодні.

Коли Україна вступить до НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. І майбутнє нашої держави саме там.

Він нагадав, що Альянсом було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність:

скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства;

узгодження програми, за якою українські Збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО;

зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на безпрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

"Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше. Майбутнє України – в НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього", – наголосив генсек Альянсу.

Як НАТО допомагає Україні

Столтенберг запевнив, що члени НАТО продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії. Держави розділили між собою майже 100 млрд євро підтримки для України, половина якої належить США.

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"НАТО здійснює спільні закупівлі впродовж багатьох років. Сьогодні я можу підтвердити, що Альянс має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси. Йдеться про 155-мм боєприпаси для артилерії, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для танків", – розповів він.

Генсек запевнив, що Україна має потужну підтримку з боку 31 союзника по НАТО та багатьох партнерів.

"Загалом понад 50 країн підтримують і постачають вас через контактну групу з питань оборони України, а понад 140 країн виступили за ваш суверенітет в ООН. Тим часом вплив Росії зменшується на світовій арені, вона відрізана від міжнародних ринків", – каже Столтенберг.

"НАТО стоятиме поряд з Україною так довго, як буде потрібно", – додав генсек Альянсу.

НАТО допоможе Україні ще більше посилити ППО

На зустрічі Зеленського і Столтенберга ішлося про можливість постачання додаткових систем ППО державами – членами НАТО.

"Генеральний секретар погодився докласти особистих зусиль для нашої підтримки, для мобілізації держав – членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", – сказав Зеленський.

Своєю чергою Столтенберг привітав спільне виробництво систем ППО Україною та США.

Падіння російських БПЛА у Румунії

"Що стосується уламків дронів у Румунії, то у нас немає жодних доказів, що це є результатом цілеспрямованого нападу Росії на територію Альянсу. Але російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією, звичайно, дестабілізують ситуацію", – сказав Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО посилило присутність у країнах-членах Альянсу, які межують з Україною.