Коли Україна вступить до ЄС: Шмигаль заінтригував заявою

Голова уряду наголосив, що вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мета держави – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до Євросоюзу.

Про це очільник уряду сказав на пресконференції 10 вересня.

"Наша мета амбітна – ми хочемо не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до ЄС, але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це наша стратегічна мета", – заявив Шмигаль.

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Він додав, що цьому передуватиме титанічна робота, зокрема технічна. Так, необхідно привести у відповідність до директив і правил ЄС українське законодавство, усі підзаконні акти – це десятки тисяч документів.

"Політичне рішення у нас залишається одне – це рішення країн-членів Євросоюзу про прийняття України в члени ЄС. Цьому передує велика технічна робота, яка не передбачає яскравих політичних заяв, але відбувається щоденна невтомна тиха праця", – повідомив прем’єр.

Шмигаль також нагадав, що цього року Україна вже досягла значних успіхів у галузі євроінтеграції.

"Ми отримали рішення про початок перемовин про вступ до Європейського Союзу, продовжуємо активно цю роботу. Отримали і затвердили переговорну рамку, почали і успішно продовжуємо скрінінг нашого законодавства. Не просто отримали затвердження інструменту Ukraine Facility, але й підготувалися до нього, зробили відповідний план реформ, затвердили унікальний інструмент – "Матрицю реформ", яка лише на цей рік включає понад 400 заходів, які Україна має реалізувати як наші підписані зобов’язання", – розповів голова уряду.

Він додав, що Кабмін разом із Верховною Радою уважно відстежують і забезпечують реалізацію цих заходів, аби чітко просуватися за графіком євроінтеграційних реформ.

До слова, напередодні Bloomberg повідомило, що Португалія проводить активну роботу з лобіювання вступу України до ЄС і хоче, щоб блок якнайшвидше почав готуватися до цього.

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