"Коли українці та угорці разом, виграють усі": Зеленський вперше провів розмову з прем'єром Угорщини

"Коли українці та угорці разом, виграють усі": Зеленський вперше провів розмову з прем'єром Угорщини

Володимир Зеленський подякував прем'єру Угорщини за вияв солідарності та підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

Про це повідомляє Офіс президента.

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"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу. "Коли українці та угорці разом, виграють усі", – сказав очільник держави.

Голова української держави подякував Віктору Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

За результатами бесіди Володимир Зеленський та Віктор Орбан обговорили подальші кроки у розбудові двосторонньої співпраці, а також домовилися об'єднати зусилля задля досягнення прогресу з тих питаннях, які зараз перебувають на порядку денному.

Наостанок розмови Зеленський запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у 30 річницю визнання Канадою незалежності України. Про що говорили - за цим посиланням.

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