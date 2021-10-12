Коли в Україні можуть дозволити подвійне громадянство: у МВС пояснили

Коли в Україні можуть дозволити подвійне громадянство: у МВС пояснили

Наразі документ вивчають у Міністерстві юстиції, та, за прогнозами, закон про подвійне громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.

Законопроєкт, яким мають врегулювати питання подвійного громадянства в Україні, невдовзі подадуть на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода.

"За дорученням президента ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в культурних, політичних та економічних процесах на території нашої держави. У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроектом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України", - розповів Єнін.

За словами заступника голови МВС, у цьому питанні важливо розширити участь співвітчизників, які не повинні відмовлятися від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Так само вони могли б набути українське громадянство.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до США пообіцяв американцям українського походження реалізувати ідею подвійного громадянства. "Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства", - заявив Зеленський.

"Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства", - заявив Зеленський. РНБО доручила Кабміну розробити законопроєкт щодо подвійного громадянства. За словами Олексія Данілова, питання подвійного громадянства є вкрай важливим для держави.

ВР має розглянути президентський законопроєкт про подвійне громадянство

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