Коли в Україні розпочнеться перемир’я: прогноз президента Фінляндії

Путіна потрібно змушувати до переговорів, а не схиляти до них.

Впродовж найближчих 3-6 місяців в Україні може розпочатися перемир’я, тобто припинення активних бойових дій, після чого розпочнуться мирні переговори.

Такий прогноз зробив президент Фінляндії Александр Стубб у четвер, 30 січня, на зустрічі з журналістами, повідомляє фінське видання Yle.

Водночас він вважає, що найближчим часом Україну треба підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів про перемир'я і мир.

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Фінський лідер сказав, що з обережним оптимізмом ставиться до ініціатив президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні.

На думку Стубба, Путіна потрібно змушувати до переговорів, а не схиляти до них.

“Я думаю, що Путін розуміє лише жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп”, – сказав він, додавши, що це добре.

За словами Стубба, немає підстав вважати, що мир в Україні буде обговорено без участі самої України. Він також упевнений, що Європа теж повинна брати участь у переговорах у тій чи іншій формі, оскільки на них вирішується майбутнє європейських безпекових структур.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова домовлятися про закінчення війни. Тепер, вважає американський лідер, потрібно запитати про готовність Росії.

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