Коли відбудеться зустріч Трампа із Зеленськии — президент США назвав очікувані терміни

За словами Трампа, він намагається "захистити" природні ресурси України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Трампа, планується обговорення закінчення війни та угоди щодо природних ресурсів України. Президент США наголосив, що Білий дім намагається "захистити" корисні копалини України.

На запитання, чи відбудеться така зустріч у Вашингтоні, Трамп відповів, що це "може бути Вашингтон — ну, я туди [до Києва — ред.] не поїду".

Нагадаємо, на думку Віталія Портнікова, мирного плану Трампа поки що не існує. Поки що невідомо, коли світ дізнається, як президент США хоче закінчити війну в Україні.

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