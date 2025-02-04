Коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа: Єрмак повідомив про підготовку

Керівник ОПУ провів телефонну розмову з новопризначеним радником Трампа з питань нацбезпеки.

Особистий контакт між президентами України та Сполучених Штатів може відбутись найближчим часом.

Про це повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

"Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом – нашу першу після його призначення. Обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України. Наголосив, що підтримка наших партнерів, передусім США, залишається критично важливою", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОПУ наголосив, що сильні позиції України є запорукою справедливого й тривалого миру, безпеки Європи та всього світу.

Також у розмові між Єрмаком та Волцом обговорювалась організація найближчим часом особистого контакту між Зеленським та Трампом.

"Домовилися підтримувати постійний зв’язок для оперативного обміну інформацією щодо ситуації на фронті та викликів, які стоять перед Україною", – підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Зеленський повідомив робочі дати візиту команди спецпредставника Трампа Кіта Келлога. США та Україна працюють над узгодженням деталей делегації для переговорів щодо подальшої співпраці.

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