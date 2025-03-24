Коли відбудуться переговори України та РФ — в Держдепі США назвали умову

Переговори між Україною та Росією можливі лише після повного припинення вогню.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс під час брифінгу 24 березня.

Вона повідомила, що лише після повного припинення вогню між Росією та Україною можна буде обговорити "розбіжності сторін".

"Ми працюємо лише над одним — припиненням вогню. Мені нічого сказати про те, що настане після припинення вогню, яке має проявитися повною мірою. Ми близькі до цього, як ніколи раніше. Ми близькі до повного припинення вогню", — додала Брюс.

Тож, міцний мир обговорюватиметься лише після повного припинення вогню, адже "людство вже діяло за таким сценарієм в минулому".

Вона додала, що американська сторона обговорює з Україною і Росією можливість розширення режиму припинення вогню "на Чорне море".

"Мета — повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього. Ми продовжуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми маємо намір продовжувати роботу з подолання цього розриву", — сказала речниця Держдепу.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що означатиме припинення вогню на морі для України. За його словами, йдеться про зупинку обстрілів української портової інфраструктури.