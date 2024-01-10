Коли ВР звільнить Безуглу з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки: Стефанчук відповів

Спікер наголосив, що "криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання не вирішити.

Верховна Рада зможе внести до порядку денного і розглянути відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".

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Він нагадав, що порядок денний кожного пленарного засідання ВР колективно формує погоджувальна рада. А голова Верховної Ради не бере участі в цих голосуваннях.

"Сьогодні (10 січня) на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так", – пояснив спікер ВР.

Водночас Стефанчук наголосив, що, незважаючи "на своє ставлення до пані Мар'яни", яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково в межах, визначених регламентом Верховної Ради.

Спікер наголосив, що "криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання (звільнення Безуглої. – Ред.) вирішене не може бути".

Водночас Стефанчук очікує і висловлення позиції від фракції "Слуга народу", оскільки Безугла є представницею саме цієї політсили.

На думку спікера, 10 січня погоджувальна рада "правильно розставила пріоритети та сконцентрувалася під час формування порядку денного на питанні підтримки військових і виконанні наших зобов'язань перед Європейським Союзом".

Нагалаємо, сьогодні, 10 січня, Руслан Стефанчук достроково завершив засідання Верховної Ради. Перед цим група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою звільнити Мар'яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

8 січня Комітет з питань регламенту рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету.

Нагадаємо, що Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань та неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

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