Коли всі напідпитку: Жириновський закликав бомбардувати Україну в новорічну ніч

Коли всі напідпитку: Жириновський закликав бомбардувати Україну в новорічну ніч

Такі провокаційні заяви Володимира Жириновського звучать на тлі стягування російських військ до українських кордонів.

Одіозний російський політик, лідер "ЛДПР" Володимир Жириновський закликав у новорічну ніч почати бомбардувати Україну та країни Заходу.

Про це скандальний політик заявив в ефірі одного із російських каналів.

Жириновський сказав, що якби він був президентом Росії — почав би бомбардування, не чекаючи будь-яких переговорів.

"От шарахнути 31 грудня в ніч на перше. Вже всі напідпитку... Почекати, о четвертій годині ранку, о п'ятій ранку, коли весь цей Захід буде лежма лежати. Не обов'язково всіх бомбити, але вибірково покарати треба когось. Налякати треба когось", — повідомив одіозний російський політик.

Зазначимо, що це далеко не перше агресивне висловлювання Жириновського на адресу України. 26 грудня він закликав Кремль "повністю приєднати Україну до Росії як губернію".

Такі провокаційні заяви Володимира Жириновського звучать на тлі стягування російських військ до українських кордонів та попередження країн Заходу про те, що Москва готує повномасштабне вторгнення в Україну.

Також нещодавно інший, не менш скандальний політик РФ — голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Україну необхідно "приєднати" до Росії.

Раніше США назвали дату переговорів із Росією щодо України.

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