Коли йдеться про території, Путін потрапляє у пастку: Коваленко про реакцію РФ на ідею обміну

Україна має сильнішу позицію на Курщині.
Президент України Володимир Зеленський запропонував ідею обміну Курщини на окуповані Росією території України, зокрема як категоричною відмовою Росія ніяк не могла відреагувати, адже сама завела себе у пастку.
Про це "24 Каналу" розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Коли мовиться про території, Путін потрапляє у пастку – навіть теоретичний обмін (Курщини – ред) на, наприклад, якусь з українських областей неможливий за російською ж конституцією, адже це "їхні території". Тому їм залишається лише говорити, що вони робити цього не будуть", – сказав Андрій Коваленко.
Він зазначив, що зараз Україна має сильнішу позицію на Курщині – українським військовим вдалось там закріпитись та налагодити логістику.
"Однак будь-яка війна витягує ресурси. Хто зможе втриматись довше, той і стане переможцем. Однак росіяни змирились, що це затяжна історія, адже Курщина пропала з інформаційного простору в Росії", – сказав Андрій Коваленко.
Він зауважив, що для Росії важливі перемовини лише з командою Дональда Трампа, без України та Європи. Для цього в Москві і заявляють про нібито "нелегітимність" Зеленського та акцентують саме на перемовинах з США. Для них Україна не є суб'єктом. Саме на це в Кремлі роблять ставку.
Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Після цього Трамп після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
Згодом американський президент висловив думку, що припинення вогню в Україні можливе "вже не надто далекому майбутньому", а зустріч із диктатором Путіним можу відбутися і в США.
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