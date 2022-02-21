"Коли з'явиться об'єктивна необхідність": Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни

"Коли з'явиться об'єктивна необхідність": Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни

За словами Гулевича, президенти двох країн Лукашенко і Путін вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави

Російські військові підрозділи, які прибули на "навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич, повідомляє "БелТА".

"Підрозділи Збройних сил Росії повернуться в свої пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться об'єктивна необхідність, і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа", - заявив він.

За словами Гулевича, президенти двох країн Лукашенко і Путін вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі".

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