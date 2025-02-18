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Коли з'явиться розуміння щодо зустрічі Путіна і Трампа: Пєсков відповів

Коли з'явиться розуміння щодо зустрічі Путіна і Трампа: Пєсков відповів

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

В Москві цинічно брешуть, мовляв, хочуть мирного врегулювання війни.

У Кремлі вважають, що наразі рано давати бодай якісь оцінки щодо зустрічі представників РФ і США в Саудівській Аравії. Втім, Москва нібито покладає надії на нову адміністрацію Білого дому. 

Про це заявив речник диктатора країни-агресорки Дмитро Пєсков.

З його слів, наразі розуміння щодо зустрічі Путіна і Трампа поки немає. Втім, вважає Пєсков, воно може з'явитися за підсумками зустрічі делегацій РФ та США в Ер-Ріяді.

Речник "фюрера" нахабно заявив, мовляв, Москва "орієнтована на мирне вирішення конфлікту в Україні, на відміну від Європи та минулої адміністрації США".

Нагадаємо, також  у Кремлі заявили, що "фюрер" Володимир Путін готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.Втім, у традиційній для себе манері речник Кремля Дмитро Пєсков згадав про нібито "нелегітимність" лідера українців. 

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