У Кремлі вважають, що наразі рано давати бодай якісь оцінки щодо зустрічі представників РФ і США в Саудівській Аравії. Втім, Москва нібито покладає надії на нову адміністрацію Білого дому.

Про це заявив речник диктатора країни-агресорки Дмитро Пєсков.

З його слів, наразі розуміння щодо зустрічі Путіна і Трампа поки немає. Втім, вважає Пєсков, воно може з'явитися за підсумками зустрічі делегацій РФ та США в Ер-Ріяді.

Речник "фюрера" нахабно заявив, мовляв, Москва "орієнтована на мирне вирішення конфлікту в Україні, на відміну від Європи та минулої адміністрації США".

Нагадаємо, також у Кремлі заявили, що "фюрер" Володимир Путін готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.Втім, у традиційній для себе манері речник Кремля Дмитро Пєсков згадав про нібито "нелегітимність" лідера українців.

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