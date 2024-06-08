Коли Залужний розпочне дипломатичну роботу в Лондоні: відповідь Кулеби

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого призначено послом України у Великій Британії, вже завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Сполученому Королівстві.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю "Укрінформ".

"Цей процес вже наприкінці фінішної прямої", - зазначив Кулеба.

Він також сказав, що розуміє підвищений інтерес до цієї теми: "Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави.

Нагадаємо, 9 травня Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

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