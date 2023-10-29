Колишній американський віцепрезидент Майк Пенс не буде брати участь у виборах глави держави

Колишній віцепрезидент Майк Пенс оголосив, що завершує свою президентську кампанію 2024 року.

Про це пише Axios.

Оголошення зроблено після того, як колишньому віцепрезиденту було важко отримати підтримку на переповнених республіканських праймеріз і менш ніж за два тижні до третіх дебатів Республіканської партії.

"Мені стало ясно, що зараз не мій час", - сказав Пенс у своїй промові. «Тож після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію відсьогодні».

«Я залишаю цю кампанію, але дозвольте мені пообіцяти вам, що я ніколи не покину боротьбу за консервативні цінності і ніколи не припиню боротися за обрання принципових лідерів республіканців на всі посади в країні», - додав він.

Згідно з його останньою заявою до Федеральної виборчої комісії, на кінець третього кварталу Пенс мав борг у розмірі приблизно 620 000 доларів США, а в жовтні мав на руках лише 1,18 мільйона доларів готівкою.

Пенс, який зробив звернення до євангельських консерваторів в Айові центральним у своїй заявці, отримав в середньому близько 3,8% на національних первинних опитуваннях Республіканської партії, згідно з трекером FiveThirtyEight, востаннє оновленим 27 жовтня.

Він ще не пройшов кваліфікацію для третіх республіканських праймеріз, запланованих на 8 листопада.

Пенс розпочав свою президентську кампанію в червні.

Додамо, що колишній президент Дональд Трампа зараз лідирує в боротьбі за висування від Республіканської партії.

«Будь-хто, хто ставить вище за Конституцію, ніколи не повинен бути президентом Сполучених Штатів», — сказав Пенс, згадуючи, як його колишній бос намагався тиснути на нього, щоб він відхилив результати колегії виборів 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Мері Трамп, племінниця експрезидента Сполучених Штатів, заявила, що 45-й лідер США Дональд Трамп міг здати диктатору Володимиру Путіну секрети, які стосуються оборони Ізраїлю. Той, своєю чергою, передав цю інформацію Ірану й терористам ХАМАС.

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