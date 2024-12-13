Колишній генпрокурор Костін отримає дипломатичну посаду — джерела

Колишній генеральний прокурор України Андрій Костін, який подав у відставку після скандалу з масовим оформленням працівниками прокуратури Хмельницької області статусу осіб з інвалідністю, може отримати дипломатичну посаду.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в команді президента України Володимира Зеленського.

За словами неназваного джерела, Костін може стати послом у Нідерландах.

Співрозмовник видання не розкрив, хто займе місце звільненого генпрокурора.

"Рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", — уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента Володимира Зеленського шукають заміну генеральному прокурору України Андрію Костіну.

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