Колишній генпрокурор Костін отримає дипломатичну посаду — джерела

Ймовірно, Андрій Костін стане послом у Нідерландах.
Колишній генеральний прокурор України Андрій Костін, який подав у відставку після скандалу з масовим оформленням працівниками прокуратури Хмельницької області статусу осіб з інвалідністю, може отримати дипломатичну посаду.
Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в команді президента України Володимира Зеленського.
За словами неназваного джерела, Костін може стати послом у Нідерландах.
Співрозмовник видання не розкрив, хто займе місце звільненого генпрокурора.
"Рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", — уточнив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента Володимира Зеленського шукають заміну генеральному прокурору України Андрію Костіну.
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