Колишня депутатка Кормишкіна отримала вирок: подробиці рішення

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості в незаконному збагаченні екснародної депутатки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія. Угода передбачає умовний термін ув’язнення та обов’язок фігурантів переказати 2 млн грн на ЗСУ.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У заяві САП не вказано імен Кормишкіної та її чоловіка, однак за даними джерел "Української правди", йдеться саме про них.

У повідомленні прокуратури вказано, що 21 березня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП, колишньою депутаткою та її чоловіком – ексдепутатом облради.

Відповідно до угоди, суд визнав Кормишкіну винуватою у декларуванні недостовірної інформації, незаконному збагаченні, а її чоловіка – у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

Кормишкіній призначено остаточне покарання у вигляді 5 років ув’язнення зі штрафом у 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), з позбавленням строком на два роки права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Чоловіку ексдепутатки призначено покарання у вигляді 5 років ув’язнення зі штрафом у 68 тис. грн та з позбавленням на два роки права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України "Звільнення від відбування покарання з випробуванням" суд звільнив Кормишкіну з чоловіком від відбування основного покарання – ув’язнення з випробуванням, встановивши 2 роки іспитового терміну.

Окрім того, колишня депутатка зобов’язана перерахувати до державного бюджету 20 млн грн, і ще 2 млн грн – на потреби ЗСУ.

Кормишкіна з чоловіком мають 30 днів на оскарження вироку в Апеляційній палаті ВАКС.