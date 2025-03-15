Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель засудила Путіна за те, що він зробив з Україною - Spiegel

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що важливо аналізувати мотиви президента Росії Володимира Путіна, але це не означає підтримки його політики. Вона також відкинула зневажливе використання терміна "ті, хто розуміє Путіна", наголосивши, що дипломатія потребує оцінки всіх інтересів.

Про це повідомив Spiegel.

Колишня федеральна канцлерка Ангела Меркель в інтерв'ю Berliner Zeitung детально висловилася про Росію та її війну проти України. Вона дала зрозуміти, що принципово відкидає зневажливе використання терміна "ті, хто розуміє Путіна" ("Putin-Versteher").

"Розуміти, що робить (глава Кремля Володимир) Путін, ставити себе на його місце – це не є помилкою", – зазначила Меркель.

Вона наголосила, що це є основним завданням дипломатії, і це відрізняється від підтримки Путіна.

"Немає жодного виправдання тому, що він нападає на іншу країну. Але обговорення інтересів Росії повинно відбуватися", – підкреслила ексканцлерка.

Вона також заявила, що звинувачення в "розумінні Путіна" є аргументом, який зупиняє будь-яку дискусію.

За її спостереженнями, для Путіна дуже важливим є визнання – "особливо з боку Америки".

Меркель пояснила, що такий спосіб мислення сформувався ще за часів Холодної війни: для Путіна визначальними гравцями є не Німеччина чи ЄС, а справді велика сила – Сполучені Штати Америки.

"Вони були і залишаються його головним орієнтиром", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дата 17 березня стала предметом уваги у контексті можливих переговорів між США і РФ.

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