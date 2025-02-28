Коломойський продовжуватиме оскарження націоналізації "ПриватБанку" - адвокат

Бізнесмен Ігор Коломойський надалі оскаржуватиме націоналізацію АТ КБ "ПриватБанк".

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Як пояснив Лисак, із засобів масової інформації стало відомо, що 26 лютого Верховний Суд залишив без змін ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 15 листопада 2023 у справі №826/7432/17 про закриття провадження за позовом Ігоря Коломойського до АТ КБ "ПриватБанк" щодо оскарження проведеної процедури націоналізації.

Адвокат також зазначив, що Верховний Суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду, якою провадження у справі було закрито тільки і виключно на підставі неконституційного закону, ухваленого після звернення із позовом у цій справі.

"Цей закон всупереч Конституції України забороняє звертатися до суду з позовами про оскарження рішень, ухвалених в ході націоналізації банку, та поширює дію своїх положень на відносини та судові процеси, які розпочались до набрання ним чинності, тобто має зворотну дію в часі", - сказав адвокат.

Лисак також зазначив, окремої уваги заслуговує той факт, що Верховний Суд ухвалив вказане рішення навіть без повідомлення чи виклику Ігоря Коломойського, який у цьому процесі є позивачем та заявником касаційної інстанції.

"Сторона Ігоря Коломойського вважає непропорційним та несправедливим не тільки саму націоналізацію функціонуючого банку за 1 гривню, а й пряму законодавчу заборону на оцінку судами законності такої націоналізації. Тому ми будемо використовувати весь законодавчий інструментарій для доведення своєї позиції, включно зі зверненням до Конституційного Суду України та Європейського суд з прав людини", - додав адвокат.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що 26 лютого 2025 року суд не задовольнив касаційну скаргу Коломойського та залишив чинним рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження націоналізації "ПриватБанку".

Ігор Коломойський звертався до Верховного суду з проханням визнати неконституційними рішення про націоналізацію "ПриватБанку".

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