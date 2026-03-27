Коломойського знову не доставлять на ТСК

Ігор Коломойський / © ТСН

Бізнесмена Ігоря Коломойського, 27 березня, не доставлять на засідання Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану.

Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко опублікував відповідь на депутатський запит, в якій зазначено, що «дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу».

«27 березня у нас щось новеньке — дата виходить за межі ухвали суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого Коломойського І.В.», — пише нардеп посилаючись на відповідь від Шевченківського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, у січні Ігоря Коломойського вже мали доставити із СІЗО на засідання ТСК. Тоді не зробили цього через дані СБУ про можливий замах на нього.

Адвокати бізнесмена на засіданні слідчої комісії зазначили, що правоохоронні органи нічого не знають про цю ситуацію. Захисники пов’язують заяву СБУ з інформацією, яку Коломойський може розповісти на ТСК. Вони розглядають ситуацію як можливий тиск.