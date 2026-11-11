Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

Ігор Коломойський / © УНІАН

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У четвер, 12 листопада, відбудеться судове засідання, рішенням якого, ймовірно, заборонять доставляти Ігоря Коломойського до зали суду на розгляд справ.

Про це повідомили його адвокати.

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Незважаючи на вимоги КПК України, що повідомлення про засідання має відбуватися мінімум за три дні до самого засідання, про це засідання сторону захисту було повідомлено за один день.

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«У зв’язку з цим, ймовірно, судове засідання стосуватиметься застосування до Коломойського І.В. заходів безпеки з метою припинення його конвоювання в судові засідання та медичний заклад для отримання медичної допомоги», — зазначають адвокати.

Згадане засідання відбудеться в Шевченківському районному суді міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А.

Склад суду: Хардіна О.П. (головуючий), Міхєєва І.М., Мєлєшак О.В.

Дата і час: 12.11.2026 о 12:15

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Предмет: судовий розгляд обвинувального акта відносно Коломойського І.В. у кримінальному провадженні № 1202400000002733 від 17.12.2024 року.

Нагадаємо, суд подовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

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