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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

Таке рішення викликало різкий протест адвокатів бізнесмена.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський / © УНІАН

У четвер, 12 листопада, відбудеться судове засідання, рішенням якого, ймовірно, заборонять доставляти Ігоря Коломойського до зали суду на розгляд справ.

Про це повідомили його адвокати.

Незважаючи на вимоги КПК України, що повідомлення про засідання має відбуватися мінімум за три дні до самого засідання, про це засідання сторону захисту було повідомлено за один день.

«У зв’язку з цим, ймовірно, судове засідання стосуватиметься застосування до Коломойського І.В. заходів безпеки з метою припинення його конвоювання в судові засідання та медичний заклад для отримання медичної допомоги», — зазначають адвокати.

Згадане засідання відбудеться в Шевченківському районному суді міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А.

Склад суду: Хардіна О.П. (головуючий), Міхєєва І.М., Мєлєшак О.В.

Дата і час: 12.11.2026 о 12:15

Предмет: судовий розгляд обвинувального акта відносно Коломойського І.В. у кримінальному провадженні № 1202400000002733 від 17.12.2024 року.

Нагадаємо, суд подовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

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