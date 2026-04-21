Колосальні втрати за мінімальні здобутки: Мельник у Радбезі ООН жорстко оцінив стратегію Росії

Андрій Мельник / © Getty Images

Реклама

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія несе колосальні втрати на полі бою, отримуючи при цьому мінімальні територіальні здобутки.

Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

За словами дипломата, Україна «воює за свою Батьківщину», тоді як Росія фактично «спалює власне населення». Він наголосив, що жодна армія з часів Першої світової війни не платила настільки високу ціну людськими життями за такі незначні результати.

Реклама

Мельник навів розрахунки, згідно з якими Росія втрачає в середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр української території, який їй вдається захопити. Для порівняння він згадав радянсько-фінську війну 1939–1940 років, де ці втрати були приблизно у сто разів нижчими.

«Це ілюструє фундаментальну реальність: Росія досягає мінімальних здобутків за надзвичайно високу людську ціну», — підкреслив він.

За його оцінками, для повного захоплення Донецької області Росії довелося б втратити щонайменше ще півтора мільйона солдатів, що більш ніж удвічі збільшило б загальні втрати.

Крім того, дипломат зазначив, що за нинішніх темпів війни спроба окупації всієї України потребувала б понад 122 мільйони життів російських військових і тривала б близько 183 років.

Реклама

Мельник також заявив, що Кремль намагається досягти своїх цілей не лише військовим шляхом, а й через дипломатичний тиск і ультиматуми, зокрема вимагаючи від України виведення військ із Донецької області.

Втім, Україна категорично відкидає такі вимоги.

«Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян», — наголосив він.

Дипломат також звернув увагу на диспропорцію між масштабами Росії та її претензіями: площа РФ становить 17,1 млн квадратних кілометрів, тоді як територія Донецької області — близько 6 тисяч квадратних кілометрів, що є лише 0,03% від площі країни-агресора.

Реклама

Попри це, Москва намагається переконати міжнародну спільноту, що мир можливий лише за рахунок українських поступок.

«Чи справді хтось вірить у цю казку? Ми — ні», — підсумував постійний представник України при ООН.

