Колумбія за підтримки Росії та Китаю ініціювала засідання Радбезу ООН через дії США щодо Венесуели

Радбез ООН / © Associated Press

Колумбія разом із Росією та Китаєм ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН на тлі дій США щодо Венесуели — обговорення заплановане на понеділок, 5 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, підставою для скликання засідання став лист постійного представника Венесуели при ООН Самуеля Монкади, адресований Рада Безпеки ООН. У документі дипломат звинуватив Сполучені Штати у спробі повалення чинної влади у Венесуелі.

«Це колоніальна війна, спрямована на знищення нашої республіканської форми правління, вільно обраної нашим народом, та встановлення маріонеткового уряду з метою розграбування наших природних ресурсів, зокрема найбільших у світі запасів нафти», — йдеться у зверненні Монкади.

Він також заявив, що дії США, на його переконання, порушують Статут Організації Об’єднаних Націй.

Водночас Reuters зазначає, що речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреш Стефан Дюжаррік прокоментував ситуацію, назвавши військові дії США щодо Венесуели «небезпечним прецедентом», який може мати ширші міжнародні наслідки.

Очікується, що засідання Радбезу ООН відбудеться 5 січня.

