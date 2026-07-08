Коли буде мирна угода з РФ: Трамп прокоментував

Зустріч Зеленського і Трампа 8 липня / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україні і Росії давно слід укласти мирну угоду.

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі.

«Я думаю, що вони (Україна та РФ) можуть укласти угоду. Давно це готується. У неї є свої плюси та мінуси. Вони знають, що це таке. Він (президент Зеленський — Ред.) знає, що це таке, краще за будь-кого», — зазначив Трамп.

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Потім він дивним чином порівняв війну в Україні з двома дітьми, які б’ються в парку, кажучи: «Іноді треба дозволити їм битися».

«Я вирішив багато війн, і ця — та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Це не найпростіше, не найпростіше. І тут багато відданості, багато любові до країн і всього іншого. Але я думаю, що ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде», — додав президент США.

Але Трамп також похвалив Зеленського за «дивовижну роботу та ефективність».

Потім він додає: «А Росія, знаєте, це велика, це велика країна, це велика сила, яка завжди з кимось воює».

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Крім того, президент США зробив дивну заяву, що нібито між російським та українським народом «дуже невелика різниця».

Трамп каже, що, на його думку, обидва президенти хочуть припинити війну та «довести справу до кінця».

«І це має бути гарне поєднання», — підсумував глава Білого дому.

Нагадаємо, Трамп зробив гучну заяву про майбутнє України та роль Зеленського.

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