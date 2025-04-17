Коли буде підписана угода зі США про копалини: Трамп назвав остаточну дату

Угода про корисні копалини / © ТСН.ua

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Угода Сполучених Штатів з Україною щодо мінеральних ресурсів буде підписана наступного четверга (24 квітня).

Про це заявив президент США Дональд Трамп в межах зустрічі з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, передає CNN.

В Овальному кабінеті президент сказав: «У нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано в четвер». Потім він уточнив: «наступного четверга».

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що меморандум щодо угоди про корисні копалини може бути підписаний зі США сьогодні.

Раніше колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що скандальну угоду про рідкісноземельні метали запропонував сам Зеленський.

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