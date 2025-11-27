Коли будуть реальні переговори про мир: The Economist назвало час і що змусить Путіна до торгів

Президент Росії Володимир Путін / © ТСН

Реклама

Схоже, що президент США Дональд Трамп уже відмовився від вимоги, щоб Україна погодилася на мирну угоду до грудня. Далі на нього можуть чекати розчарування. Українські спостерігачі припускають, що Росія не буде готова до реальних торгів до пізньої зими — саме тоді президентові країни Володимирові Путіну доведеться вирішувати питання про можливу нову хвилю мобілізації, а економіка відчує серйозні проблеми через падіння нафтових доходів і санкції.

Про це йдеться у статті The Economist.

Женевські консультації між Україною та США усунули найпроблемніші положення початкового 28-пунктового мирного плану, який, за наявними ознаками, підготував спецпредставник американського президента Стів Віткофф за суттєвого впливу Москви. Оновлений документ із 19 пунктів передбачає м’якші обмеження для українських Збройних сил (до 800 тис. замість 600 тис.), виключає можливість амністії для воєнних злочинців та не містить згадок про передавання США частини російських заморожених активів.

Реклама

Водночас ключові суперечливі питання відкладено для окремих переговорів президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про територіальні претензії Росії, конституційне закріплення відмови України від членства в НАТО та формулювання американських гарантій безпеки. Заплановану на 27 листопада зустріч у Білому домі перенесли.

Реалістичність мирного процесу: коли очікувати справжніх переговорів

Оцінити перспективи мирного процесу поки непросто. Втім, нинішні етапи американського тиску та торгів навколо України є найсуттєвішими з усіх попередніх.

«Це вже не повторення того, що було раніше», — зазначив західний дипломат у Києві.

Наближені до перемовин учасники говорять про «серйозний прогрес», який певною мірою зближує українські та російські позиції.

Реклама

«Ми наближаємося до моменту, коли доведеться сказати: так, ми в процесі, або ні, це кінець», — пояснив один поінформований співрозмовник.

Водночас, за його прогнозом, Москва піде на поступки лише на фінальному етапі, який, у найкращому разі, триватиме ще кілька місяців. Головне питання — коли саме Росія буде готова відступати «і якою на той момент буде ситуація на фронті».

Складається враження, що Трамп уже відмовився від ідеї змусити Україну підписати угоду до грудня. Далі, ймовірно, на нього чекатиме фрустрація. Українські експерти припускають, що Кремль не вийде на реальні переговори до кінця зими — саме в цей період Путін постане перед рішенням щодо нової хвилі мобілізації, а російська економіка відчує тиск від зниження нафтових доходів та санкцій.

Ситуація на фронті

Частина аналітиків оцінює українське становище на фронті як контрольоване. Росія поки не продемонструвала здатності перетворити повільні тактичні здобутки на значний прорив.

Реклама

«За таких темпів — і за такої ціни — Росія не може виграти стратегічно», — сказав колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Втім кілька ключових тенденцій свідчать про послаблення українських позицій. Країна стикається з нестачею військового ресурсу. Масштабне виробництво дронів у РФ починає приносити результат: удари безпілотників ускладнюють українські логістичні операції в глибокому тилу. Нові типи озброєнь, як-от реактивні ударні дрони та планерні бомби, створюють загрозу перетворення східних міст, зокрема Харкова й Дніпра, на непридатні для життя. Росія може бути слабкою у завоюванні територій, але у знищенні інфраструктури вона має значну перевагу.

Що може змусити Путіна погодитися на мир?

З огляду на такі перспективи багато українців сумніваються, що Путін будь-коли підпише угоду, яка дозволить Україні зберегти державність. Для того щоб змусити Москву до реальних поступок, необхідний серйозний американський тиск — а його поки що не було.

Колишній український дипломат вважає, що найефективніша стратегія Києва — продовжувати воювати, не втрачаючи підтримки партнерів. Для цього потрібні нові фінансові потоки із-за кордону, і наразі майже весь тягар лягає на Європу. Саміт ЄС у середині грудня, на якому можуть ухвалити рішення щодо подальшої долі заморожених російських активів, стає критичним.

Реклама

«Шлях звузився до мінімуму. Уникнути конфлікту з Трампом. Забезпечити постачання зброї, профінансоване Європою. А далі — чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли визнає війну безперспективною«, — сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною та Росією, зазначивши: «Крайній термін — це коли все закінчиться». Трамп стверджує, що американські представники досягають прогресу, і РФ нібито погодилася на деякі поступки (без деталей). Віткофф наступного тижня вирушить до Москви на зустріч із Путіним для обговорення мирного плану.

До слова, український журналіст Віталій Портников прогнозує швидке згортання так званого «мирного плану Трампа», вважаючи, що ця історія «розсмокчеться» за кілька днів, повторивши долю «угоди про мінерали».

На думку ексочільника МЗС України Володимира Огризка, мирні переговори з Росією не мають сенсу, оскільки Кремль погоджується на домовленості лише тоді, коли це вигідно йому. Дипломат заявив, що мир в Україні пришвидшить не дипломатія, а знищення російської економіки, яка перебуває у критичному стані. З Москвою можна говорити винятково мовою сили.