Переговори України та Росії у Ватикані — з’явилися перші сигнали від Папи Лева XIV

Переговори у Ватикані. / © ТСН.ua

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Новий глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною. Як повідомляють інсайдери, мирні переговори за посередництва Ватикану можуть розпочатися вже протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони підтвердять свою участь.

Про це пише DW.

Після обрання 8 травня Лев XIV неодноразово підкреслював важливість дипломатичного діалогу, а прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що Папа “готовий надати простір для діалогу” у межах Святого Престолу. За її словами, до цього також закликав президент США Дональд Трамп та низка європейських лідерів.

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Очікується, що сам Папа не братиме участі в щоденних переговорах, але Ватикан готовий організувати майданчик для практичного діалогу. Востаннє президент Росії Володимир Путін перебував у Ватикані в червні 2019 року.

Раніше ми писали, що Путін категорично проти залучення Ватикану до мирних переговорів. Російська сторона каже, що їх влаштовує Туреччина як майданчик для зустрічей.