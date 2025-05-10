Коли "Коаліція охочих" зустрінеться знову: Макрон анонсував плани

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Нові зустрічі представників «Коаліції охочих» відбудуться протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що темами обговорення будуть подальша підтримка України, а також посилення Збройних сил України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції «Коаліції охочих» у Києві, 10 травня.

«Разом з припиненням вогню, щоб наблизити тривалий мир, ми готові скласти план фінансування України на довготривалу перспективу. І забезпечити стійкі гарантії та модель армії України, яка б могла протистояти можливому нападу в майбутньому. Також ми обговорюємо розгортання миротворчого контингенту, що буде страхуванням гарантій безпеки», — зазначив Макрон.

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Президент Франції додав, що наразі партнери не визначились щодо конкретних повноважень іноземного військового контингенту в Україні, тому що мандат миротворців залежатиме від того, на яких умовах буде досягнуто припинення вогню.

Нагадаємо, британський прем’єр Кір Стармер заявив, що «Коаліція охочих» планує посилення ЗСУ та можливу участь європейських контингентів