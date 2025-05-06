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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Коли може відбутися Третя світова війна та чи буде вона ядерною — The Guardian

Більшість європейців та американців вважають, що третя світова війна може розпочатися вже через 5–10 років — і буде ядерною. Найімовірніший сценарій — конфлікт із Росією.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ядерна війна

Ядерна Третя світова війна

Напередодні 80-ї річниці Дня Перемоги опитування виявило тривожну тенденцію: більшість жителів США та Західної Європи вважають, що третя світова війна з Росією можлива вже через 5–10 років — і вона буде ядерною.

Про це повідомило видання The Guardian.

Коли буде Третя світова війна

Від 41% до 55% європейців у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії, а також 45% американців прогнозують глобальний конфлікт у найближчі роки. Близько 68–76% очікують застосування ядерної зброї, а кожен третій вважає, що війна знищить більшість людства.

Значна частина респондентів (57-73%) переконана, що Третя світова війна призведе до більших людських втрат, ніж Друга світова, а значний відсоток (25-44%) не виключає загибелі більшості населення планети.

Цікаво, що попри очікування власної країни бути втягнутою у війну (66-89%), лише меншість європейців (16-44%) вірить у здатність їхніх збройних сил їх захистити. Натомість 71% американців висловили довіру своїм військовим.

Головним джерелом загрози миру переважна більшість опитаних називає Росію: від 72% до 82% західних європейців та 69% американців вказали саме на напруженість у відносинах з Москвою. Другою за ймовірністю причиною конфлікту респонденти вважають ісламський тероризм.

Проте опитування виявило й іншу тривожну тенденцію: значна частина європейців, особливо в Іспанії (58%), Німеччині (55%) та Франції (53%), розглядає напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами як серйозну або помірну загрозу миру на континенті.

Знання про Другу світову війну в Європі

Респонденти з Франції (72%), Німеччини (70%) та Великої Британії (66%) заявили, що добре обізнані про Другу світову війну. Іспанці виявилися найменш поінформованими — лише 40%. Освіта відіграє ключову роль: у Франції 77% опитаних зазначили, що в школі їм детально викладали події війни, у Німеччині — 60%, у Британії — 48%, а в Іспанії лише 34%.

Попри різні рівні поінформованості, більшість жителів Західної Європи й США (від 82% до 90%) погоджуються, що війна має обов’язково вивчатися в школах, адже її наслідки залишаються актуальними.

Тривожним є те, що значна частина респондентів — від 31% до 52% — вважає можливими злочини, подібні до нацистських, у своїх країнах. Ще більше — до 60% — вважають це можливим у США чи інших західноєвропейських країнах.

Щодо перемоги над нацизмом, більшість (до 52%) вважає, що найбільше зробили США, у той час, як роль СРСР визнали значно менше (до 28%). У самій Британії 41% респондентів назвали вирішальною саме її участь.

Німці (46%) вважають, що їхня країна добре впоралася з осмисленням воєнного минулого, однак майже стільки ж (47%) скаржаться, що це усвідомлення заважає ефективно діяти сьогодні.

Післявоєнну стабільність більшість опитаних пов’язує з НАТО (до 66%) і ООН (до 60%). А Євросоюз, заснований як проєкт миру, отримав позитивну оцінку від 45% до 56% респондентів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія «хоче миру» з Україною, і назвав несподіваний аргумент.

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