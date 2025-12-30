Війна в Україні / © ТСН.ua

Україна може вийти на підписання мирних угод та зупинку бойових дій по лінії фронту вже у лютому-березні 2026 року. Такий розвиток подій дозволить провести президентські вибори у травні того ж року.

Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж для «Телеграф».

За словами генерала, ключовим фактором стане активність переговорного процесу у трикутнику Україна — США — Росія. Якщо сторони зможуть оперативно підготувати необхідні документи, реалізація плану «демілітаризації» частини Донбасу та встановлення режиму тиші стане можливою вже взимку 2026 року.

Військовий експерт наголошує, що йдеться про складний дипломатичний шлях. Для повноцінного укладання угоди знадобиться близько 3-4 місяців напруженої роботи.

«Це ще декілька раундів переговорів зі США та РФ, підготовка документів і проведення заключного саміту щодо підписання мирної угоди, а також відпрацювання всіх механізмів моніторингу», — пояснив Маломуж.

Вибори та референдум

Ексголова розвідки прогнозує, що у разі дотримання режиму перемир’я без збоїв, політичний процес в Україні може відновитися навесні.

«Уже починаючи з травня можуть бути проведені більш вільні вибори або навіть референдум щодо долі підконтрольної частини Донбасу», — зазначив генерал.

Він додав, що швидких рішень очікувати не варто, але вихід на конкретні домовленості у березні-квітні є цілком реалістичним у рамках позитивного сценарію.

План «Б»: якщо переговори проваляться

Маломуж також розглянув негативний сценарій розвитку подій. Якщо Росія продовжить конфронтацію, війна триватиме. У такому випадку, за словами генерала, Україна та світ мають задіяти механізми глобального тиску.

Йдеться про посилення системної допомоги з боку Європи:

Військова та технологічна підтримка.

Економічні вливання.

Розвідувальна співпраця.

Жорсткі економічні санкції.

Мета цього тиску — позбавити Росію будь-яких альтернатив, як військових, так і економічних, і змусити сісти за стіл переговорів на прийнятних умовах.

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою Трамп заявив про суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.

Водночас Зеленський повідомив, що розроблений мирний план із 20 пунктів наразі затверджений на 90%.