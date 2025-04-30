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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Коли почнуться мирні переговори з Росією: Сибіга назвав єдину умову

Переговори про закінчення війни між Росією та Україною почнуться, як тільки дії Кремля покажуть реальну готовність до миру.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Україна підтвердила свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. Обговорення мирної угоди може розпочатися, як тільки Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Про це написав очільник МЗС України Андрій Сибіга у соціальній мережі X.

«Як тільки ми побачимо, що Росія дійсно готова до важкого шляху до миру, а не просто до мирного популізму або короткострокового пропагандистського припинення вогню для параду 9 травня», — зазначив Сибіга.

Він додав, що у Кремля є можливість показати всьому світові свою справжню готовність до мирних перемовин. Для цього необхідно лише погодитись на тривале припинення вогню.

«Якщо Росія готова до припинення вогню на 60 або 90 днів, ми теж. Росія повинна припинити говорити про свою готовність до миру і почати діяти… Коли зброя замовкне, можуть початися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир», — наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, в Кремлі знову заявили, що Росія готова до «прямих переговорів» з Україною. Речник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що врегулювання має бути досягнуто з Україною, а не зі США.

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