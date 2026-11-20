Валерій Чалий / © Голос Америки

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Реальні переговори щодо завершення війни в Україні можуть розпочатися лише у 2028 році, а до весни 2027-го жодних передумов для цього не буде.

Такий прогноз в ефірі телеканалу «Еспресо» озвучив голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.

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За словами дипломата, наразі бракує факторів, які б дозволили Києву відстояти власні інтереси за столом переговорів. Тому головне завдання для країни зараз — вистояти.

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«В принципі, поступово навіть в складних ситуаціях ми пристосовуємося. Нам треба вистоять далі. Я впевнений, що зараз, на жаль, ми не зможемо так натиснути, щоби наш інтерес був врахований. Люди не люблять, щоб казати про дати, тим більше які будуть далеко, але, ну, такі реалії. 2028 рік — це буде рік реальних переговорів. На жаль, не зараз», — зазначив Чалий.

Окремо Валерій Чалий прокоментував позицію Китаю. Він нагадав про слова Сі Цзіньпіна щодо територіальної цілісності та додав: попри те, що Пекін зараз більше підтримує Росію, принцип непорушності кордонів у Європі треба чітко зафіксувати.

За словами дипломата, усі європейські кордони давно погоджені й змінювати їх не можна. Якщо ж хтось ставить під сумнів кордони України, це викликає багато запитань. Чалий наголосив, що великі держави не зможуть спокійно жити як раніше, переклавши вирішення цієї проблеми лише на саму Україну.

Переговори України з РФ — останні новини

Нагадаємо, Росія погодилася долучитися до багатосторонніх мирних переговорів за участю європейських країн, а президент США Дональд Трамп не планує нав’язувати Україні односторонню угоду.

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Також спецпосланець США Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.

Своєю чергою Володимир Зеленський прокоментував заяву Кушнера щодо 5 статті НАТО для України і заявив, що не певний, що у них «однакове розуміння».

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