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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
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Коли проведуть переговори між Україною та США в очному режимі: в ОП відповіли

В Офісі президента розповіли про те, як ведуться контакти з американською стороною

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ОП про переговори про припинення вогню

ОП про переговори про припинення вогню / © УНІАН

Переговори між Україною та Сполученими Штатами про встановлення миру в очному режимі будуть проведені тоді, коли для цього будуть розроблені документи, які зможуть погодити сторони.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило, передає «Інтерфакс-Україна».

«Переговори в очному режимі відбуваються тоді, коли для цього є підстави, тобто напрацьовані документи, які можна буде обговорювати для того, щоб їх потім реалізувати», — каже Брусило.

За його словами, безпосередні контакти з американською стороною практично щоденно відбуваються на рівні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

«І як тільки буде розроблений документ, який сторони зможуть погодити, і знову ж таки, представити на розгляд російській стороні для того, щоб вона врешті-решт розглянула і серйозно поставилася до ініціативи повного припинення вогню, відразу такі переговори будуть проведені», — сказав заступник голови ОП.

Він уточнив, що наразі робота ведеться у телефонному та відеоконференційному режимах.

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив представника Трампа Стіва Віткоффа в обговореннях «поза своєю компетенцією».

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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