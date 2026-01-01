Коли Путін може завершити війну: генерал зі США назвав одну причину

Бен Годжес / © ТСН.ua

Війну в Україні не зупинити, коли диктатор Володимир Путін впевнений у своїй перемозі. Вона припиниться тільки тоді, коли він упевниться, що не зможе перемогти.

Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі, війсковий експерт Бен Годжес виданню BILD.

За словами генерала, зусилля президента США Дональда Трампа примустити Україну і РФ до миру «приречені на провал»:

«Бо він (Трамп — Ред.) ніколи не цікавився причинами конфлікту. Жодного разу він не поклав на Путіна відповідальність за початок війни. Натомість він чинив тиск виключно на українську сторону і повністю прийняв російський наратив про те, що російська перемога неминуча», — зауважив Годжес.

Натомість тезу про неминучу перемогу Кремля генерал називає помилковою і пояснює чому. Він нагадав, що РФ розв’язала війну проти України ще 2014 року. Через 11 років Росія контролює лише 20 відсотків України, а російська економіка має серйозні проблеми. Тому Україна не зобов’язана погоджуватись з американськими вимогами, вважає Годжес.

«У Трампа зараз більше немає жодних важелів тиску на Україну, тому що він перестав постачати те, що США постачали раніше — принаймні вже не в таких обсягах, які мали б значення», — розмірковує експерт.

Годжес припускає, що якщо буде досягнута угоди, за якої бойові дії припиняться, але Росія продовжить утримувати 20 відсотків України, вести військову економіку і заробляти гроші на експорті нафти, то Москва переконається, що Захід не має волі до опору. Це значно підвищує ризик для Молдови та країн Балтії.

На його думку, рішення про завершення війни буде ухвалено виключно в Москві.

«Війна продовжиться доти, доки Путін не усвідомлює, що він не може перемогти. [Європа має] дуже ясно дати зрозуміти, що вона зробить усе необхідне, щоб допомогти Україні досягти успіху (…) і що вона не прийме поганої угоди», — підсумував генерал.

