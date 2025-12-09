Коли Путін погодиться на перемир’я: Годжес назвав умови

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін погодиться на перемир’я лише тоді, коли США та інші західні країни нададуть Україні все необхідне озброєння. Єдиний стимул до перемир’я виникне за умови, якщо Росія замислиться, що не виграє.

Таку думку екскомандувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив в інтерв’ю «24 Каналу».

Годжес відповів на запитання про те, наскільки близько Путін до того, щоб погодитися на якесь перемир’я на нинішньому етапі війни.

«Поки Путін вважає, що Захід може здатися або виявиться недостатньо сильним, щоб протистояти йому, доти ймовірність цього дорівнює нулю. Він не має стимулу припиняти все це», — висловився генерал-лейтенант у відставці.

Він додав, що єдиний стимул для припинення вогню у Путіна виник би, якби США заявили, що передадуть Україні усе потрібне. Тоді Вашингтон використав би свої важелі впливу, але, на думку Годжеса, цього не станеться.

«Або якби Велика Британія та інші європейські країни сказали б, що вони зацікавлені в тому, аби Росія була зупинена, та передали б Україні все, що потрібно. Включно з економічною допомогою, санкціями та замороженими російськими активами», — додав американський генерал-лейтенант.

«Тільки тоді Путін почав би замислюватись, що він не виграє», — акцентував він.

Годжес також назвав важливою частиною тиску на Росію удари по її нафтогазовій галузі. За його оцінками, якщо Україна й надалі продовжуватиме відповідну роботу, то країні-агресорці буде дуже важко продовжувати війну наступного року.

До слова, керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська оцінює ймовірність реального, стабільного перемир’я в найближчі 6-12 місяців лише у 20-30%. Вона наголошує, що ризики, мотивації сторін та нестабільна довіра значно зменшують шанси на справедливе перемир’я, попри наявний тиск до перемовин.