Коли Путін порозмовляє з Трампом: у Кремлі зробили заяву

Речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, коли може відбутися телефонна розмова очільника Кремля Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

За словами прессекретаря диктатора РФ, телефонна розмова Путіна та Трампа відбудеться, тільки-но з’являться домовленості про це. Поки що чітких домовленостей про таку розмову немає.

«Якихось чітких домовленостей про телефонну розмову немає. Тільки-но вони з’являться — розмова відбудеться. Ще раз повторюю: існують усі можливості для доволі оперативної організації такої телефонної розмови», — сказав Пєсков.

До слова, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський вдруге за два дні провів телефонну розмову з Трампом, назвавши її «дуже продуктивною». Сторони обговорили посилення української ППО, питання далекобійності та стійкості на тлі російських атак, а також багато деталей щодо енергетики.

Після розмови з Зеленським Трамп повідомив, що розглядає можливість попередити Путіна про намір дозволити постачання Україні ракет Tomahawk, якщо війна в Україні не буде врегульована. Остаточного рішення про надання цих ракет ще не ухвалено.