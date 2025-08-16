Коли Путін закінчить війну: Кулеба відповів

Дмитро Кулеба / © скриншот з відео

Світ зараз перебуває в умовах «туману дипломатії». А коли складно встановити факти, то і важко ухвалювати правильні рішення.

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю для «Труха».

«Коли звідусіль ллються заяви та коментарі, намагатися стежити за кожною новиною безглуздо. Це дезорієнтує, потрібно берегти голову від зайвого сміття», — сказав Кулеба.

Він наголосив, що політичні заяви Путіна не несуть нового: «Він завжди говорив, що готовий до припинення війни лише у випадку усунення першопричини — існування української держави. Тому поки він не відмовиться від цієї мети, війна триватиме».

Кулеба також прокоментував саміт на Алясці та роль Дональда Трампа: «Путіну потрібно було зупинити рух Трампа по антипутінській спіралі. Він розвернув Трампа назад до європейців і сказав: ідіть з ними сваріться, а я готовий з вами все вирішувати. Ось про що був саміт».

Ексміністр визначив два індикатори, які свідчитимуть про реальну можливість припинення вогню: «Перший — кількість російських атак на фронті, другий — згода Путіна на зустріч із Зеленським, Трампом і європейцями».

Він підкреслив, що стратегія «задобрювання» може спрацювати з одними, але не з Путіним: «Путін розуміє мову сили. Тому припинення вогню можливе, а припинення війни — ні, поки він не змінить свою мету. Його ціль — існування України як держави — залишилася незмінною».

Кулеба додав, що дії Зеленського з Трампом та європейцями є правильними: «Вони будують роботу таким чином, щоб максимально використовувати дипломатичні важелі. Але важливо не сподіватися на швидке завершення війни».

Нагадаємо, колишній заступник головнокомандувача військ НАТО в Європі, генерал сер Річард Ширрефф, заявив, що вступ України до Альянсу є єдиним шляхом до завершення війни. Він розчарований результатами зустрічі Трампа та Путіна на Алясці та зазначив, що США мали повне право заарештувати Володимира Путіна під час його візиту.

Генерал підкреслив, що Путін не зробив нічого для припинення бойових дій, а гарантією безпеки для України є саме членство в НАТО, яке здатне стримати агресивні наміри Росії.