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Коли РФ буде готова закінчити війну: Сибіга назвав єдиний реальний показник наближення миру
Очільник МЗС України вважає, що додатковий санкційний тиск на Росію може переконати її почати рухатись до миру.
Тільки коли Путін погодиться на безумовне тривале припинення вогню, можна буде говорити про реальну готовність Росії до миру.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі в соціальній мережі X.
«Результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох кутів зору: українського, російського та глобального. З українського погляду, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. Навіть заради цього результату це було варте того», — зазначив Сибіга.
Він додав, що з російського погляду, Путін використав перемовини у Туреччині, щоб посилити внутрішню пропаганду та «імітувати мирний процес». Це дозволило йому виграти трохи часу та відтермінувати впровадження нових західних санкцій.
«Він намагається здаватися конструктивним і водночас відмовляється припинити війну. Все інше є другорядним», — наголосив очільник МЗС України.
За словами Сибіги, якщо подивитись на ситуацію під глобальним кутом зору, є «лише один реальний показник готовності Росії припинити війну» — це безумовна згода Путіна на повне та тривале припинення вогню.
«Дипломати можуть досягти набагато більшого, коли зброя мовчить. Путін може зробити це будь-коли, бо Україна готова до миру. До того часу ми не можемо зробити висновок, що Росія веде переговори добросовісно або серйозно має намір досягти миру», — підкреслив міністр.
Він додав, що світ не може дозволити Росії використати стамбульські перемовини як привід для продовження війни.
«Якщо Росія зволікатиме з оголошенням про припинення вогню, то на неї необхідно чинити додатковий тиск, щоб переконати рухатись до миру. Крім 17-го пакету ЄС, який ми вітаємо, можна впровадити більше заходів», — зауважив Сибіга.
На його думку, це можуть бути: обмеження цін на нафту, ембарго на російську енергетику в Європі, переслідування «тіньового флоту» РФ, санкції проти всього фінансового сектору РФ. Водночас необхідно зміцнювати обороноздатність України, зокрема шляхом постачання зброї, посилення ППО та прямих інвестицій в ОПК нашої держави.
«Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. І це слід зробити зараз. Кожен день відмови має посилювати тиск на Москву», — підсумував Андрій Сибіга.
Нагадаємо, Путін фактично висміяв мирні зусилля Трампа, відправивши до Туреччини своїх маріонеток з ультимативними директивами. Sky News повідомив про моторошний момент на переговорах в Стамбулі, після якого Трамп має замислитися над справжніми намірами кремлівського диктатора.