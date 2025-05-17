Коли РФ буде готова закінчити війну: Сибіга назвав єдиний реальний показник наближення миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Тільки коли Путін погодиться на безумовне тривале припинення вогню, можна буде говорити про реальну готовність Росії до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі в соціальній мережі X.

«Результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох кутів зору: українського, російського та глобального. З українського погляду, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. Навіть заради цього результату це було варте того», — зазначив Сибіга.

Реклама

Він додав, що з російського погляду, Путін використав перемовини у Туреччині, щоб посилити внутрішню пропаганду та «імітувати мирний процес». Це дозволило йому виграти трохи часу та відтермінувати впровадження нових західних санкцій.

«Він намагається здаватися конструктивним і водночас відмовляється припинити війну. Все інше є другорядним», — наголосив очільник МЗС України.

За словами Сибіги, якщо подивитись на ситуацію під глобальним кутом зору, є «лише один реальний показник готовності Росії припинити війну» — це безумовна згода Путіна на повне та тривале припинення вогню.

«Дипломати можуть досягти набагато більшого, коли зброя мовчить. Путін може зробити це будь-коли, бо Україна готова до миру. До того часу ми не можемо зробити висновок, що Росія веде переговори добросовісно або серйозно має намір досягти миру», — підкреслив міністр.

Реклама

Він додав, що світ не може дозволити Росії використати стамбульські перемовини як привід для продовження війни.

«Якщо Росія зволікатиме з оголошенням про припинення вогню, то на неї необхідно чинити додатковий тиск, щоб переконати рухатись до миру. Крім 17-го пакету ЄС, який ми вітаємо, можна впровадити більше заходів», — зауважив Сибіга.

На його думку, це можуть бути: обмеження цін на нафту, ембарго на російську енергетику в Європі, переслідування «тіньового флоту» РФ, санкції проти всього фінансового сектору РФ. Водночас необхідно зміцнювати обороноздатність України, зокрема шляхом постачання зброї, посилення ППО та прямих інвестицій в ОПК нашої держави.

«Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. І це слід зробити зараз. Кожен день відмови має посилювати тиск на Москву», — підсумував Андрій Сибіга.

Реклама

Нагадаємо, Путін фактично висміяв мирні зусилля Трампа, відправивши до Туреччини своїх маріонеток з ультимативними директивами. Sky News повідомив про моторошний момент на переговорах в Стамбулі, після якого Трамп має замислитися над справжніми намірами кремлівського диктатора.