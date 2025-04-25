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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Коли розпочнеться перемир’я: у МЗС зробили заяву щодо термінів

Україна не називає конкретних термінів чи дат перемир’я, оскільки це дещо послаблює переговорну позицію.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Георгій Тихий

Прессекретар МЗС Георгій Тихий / © Укрінформ

Україна не оголошує конкретних термінів чи дат припинення вогню, а до 30-денного перемир’я українська сторона була готова ще після березневої зустрічі з делегацією США в Саудівській Аравії.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар МЗС Георгій Тихий, коментуючи недавню заяву премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера про ймовірність припинення вогню до літа.

«Звідки у британського лідера саме такі часові рамки? Це треба запитати в нього. Я думаю, у нього є якесь своє бачення, може там темпів і динаміки цього процесу», — зазначив він.

При цьому речник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна не називає конкретних термінів чи дат перемир’я, оскільки це дещо послаблює переговорну позицію.

«Інша сторона розуміє, що тобі потрібно до якоїсь дати досягнути [цілі]. Тому ми намагаємося не називати ці дати, щоб не створювати очікування і не послаблювати позицію», — пояснив Георгій Тихий.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що припинення вогню в Україні може бути досягнуто до літа, але додав, що умови перемир’я повинна визначати Україна.

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