Коли та чим може закінчитись війна в Україні: історик дав невтішний прогноз

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Реклама

За історичними мірками російсько-українська війна набула затяжного характеру, що створює передумови для небезпечних сценаріїв. Найкритичнішим варіантом розвитку подій може стати серйозний прорив окупаційних військ, здатний похитнути як оборону, так і суспільні настрої.

Про це в інтерв’ю «УП» заявив професор української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій.

На переконання історика, ця війна остаточно підвела риску під епохою, що настала після «холодної війни». Ілюзія «кінця історії» та віра в беззаперечну перемогу ліберальної демократії розвіялися.

Реклама

Аналізуючи поточну геополітичну ситуацію, Плохій звернув увагу на політичні процеси у Сполучених Штатах, де при владі залишається Дональд Трамп. Проте, на думку експерта, майбутні вибори до Конгресу можуть змінити розклад сил.

«Чи 2026 рік принесе зміни? З одного боку, Трамп залишається при владі, з іншого боку, може помінятися влада в Конгресі після виборів. Сподіваюся на те, що вибори підкоригують ізоляціоністську позицію США. Шанси на це, на мою думку, 60 на 40%», — зазначив фахівець.

Також історик покладає надії на Європу, очікуючи, що процес «європейської суверенізації» посилиться і трансформується у конкретні політичні рішення.

Яким може бути найгірший сценарій

Головним фактором впливу залишається ситуація безпосередньо на полі бою. Сергій Плохій окреслив найнебезпечніший сценарій для України — це масштабний прорив російської армії.

Реклама

Такий розвиток подій загрожує не лише втратою позицій на фронті, але й підривом внутрішньої стійкості українського суспільства. Саме на дестабілізацію зсередини, на думку професора, і робить ставку російський диктатор Володимир Путін.

Плохій констатує: якщо розглядати конфлікт як конвенційну війну, вона «явно затягнулася».

«Виснаженість відчувається не тільки в Україні, а і в Росії», — підкреслив він.

Окрему увагу історик звернув на тему можливих переговорів. За його словами, інформаційний шум навколо цього питання сам по собі не вирішує долю війни, але у комплексі з іншими факторами формує у світі певні очікування, які так чи інакше впливають на позицію Росії.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Зеленський озвучив два можливих сценарії на 2026 рік.