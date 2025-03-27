Коли Трамп може змінити ставлення до Путіна: експосол назвав умову

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з часом може змінити позицію щодо диктатора Путіна, але підстав для цього поки немає

Про це розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007−2009 рр.) Володимир Огризко, передає «Київ 24»

На його думку, якщо розчарування від маніпуляцій Путіна досягне свого піку, роздратований Трамп може почати застосовувати більш жорсткі санкції проти Росії. Проте, на жаль, поки що глава Білого дому постійно шукає можливість виправдати Росію.

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«Я чекаю, коли Трамп збіситься і зрозуміє, що Путін водить його за носа, як хлопчика. Якщо цей процес „вибішування“ досягне апогею, можливо, і про це говорить американський міністр фінансів, Трамп подумає, щоб застосувати щось більш серйозне», — каже Огризко.

Зокрема дипломат нагадав, що міністр фінансів США висловив можливість запровадження санкцій, але поки що жодних серйозних кроків не зроблено.

«Але я поки що сумніваюся у посиленні санкцій. Бо все те, що робив раніше Трамп, свідчило про те, що він не хоче карати Путіна», — розмірковує експосол. На думку експерта, Трамп поки не хоче визнавати Путіна агресором, вбивцею, чи міжнародним злочинцем. Натомість, президент США шукає слова, які Путіна вигороджують.

«Якщо цей процес „вибішування“ Трампа дійде до точки кипіння, то можливі зміни в його політиці щодо Росії», — підсумував Огризко.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що чекає на Трампа в разі послаблення санкцій проти Росії.

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