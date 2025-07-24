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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Коли у Раді розглянуть новий законопроєкт про НАБУ: Стефанчук дав відповідь

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення НАБУ та САП.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який має на меті посилити повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Законопроєкт №13533 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» вже зареєстрований у парламенті.

«Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні», — заявив Руслан Стефанчук.

Наразі відомо, що Верховна Рада пішла на «канікули» до кінця серпня. Тому поки невідомо, коли буде наступне пленарне засідання.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня ухвалила, а Володимир Зеленський того ж вечора підписав, скандальний законопроєкт №12414.

В Україні спалахнули протести через обмеження самостійності для НАБУ та САП.

Натомість сьогодні президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.

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