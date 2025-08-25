ТСН у соціальних мережах

Коли Україна отримає гарантії безпеки: Келлог прокоментував

Спецпосланець США озвучив ймовірні терміни, коли Україна може отримати гарантії безпеки.

Дмитро Гулійчук
Кіт Келлог і Володимир Зеленський

Кіт Келлог і Володимир Зеленський / © Кіт Келлог у соцмережі Х

Спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, коли Україна отримає гарантії безпеки.

Про це він заявив під час Національного молитовного сніданку у Києві.

«Ви бачили темпи процесу, в якому ми працюємо. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли найближчим часом матимемо, за відсутності кращого терміну, гарантії безпеки. Ця робота в процесі», — зазначив Келлог.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.

Келлог прибув до Києва, де взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Також він провів зустріч з прем’єркою Юлією Свириденко.

