- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 2 хв
Коли Україні проводити вибори: сенатор США Блюменталь дав відповідь
За словами сенатора, американська сторона не повинна вказувати Києву, коли призначати вибори.
Сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що питання виборів в Україні — виключно в компетенції українців.
Про це сенатор сказав у розмові з журналістами, передає «Радіо Свобода».
Блюменталя запитали, коли, на його думку, мають відбутися вибори в Україні.
«Я маю безмежну повагу до права народу України самостійно вирішувати, коли проводити вибори. Президент Зеленський зазначив, що для цього необхідне принаймні двомісячне припинення вогню. Навіть якщо знадобиться шість місяців тиші — це має бути його рішенням і рішенням українського народу: визначати, коли і чи варто проводити вибори», — відповів сенатор.
Він наголосив, що ніхто, в тому числі і США не мають вказувати Україні, коли призначати голосування.
Що ще заявив Блюменталь:
Разом із сенатором Ліндсі Гремом він працює над законопроєктом про санкції проти РФ.
Заявив, що Путін не зацікавлений у мирі, а тому США мають надавати військову допомогу Україні: зокрема, ракети Tomahawk, перехоплювачі для Patriot і літаки F-16.
Звернув увагу на проблему викрадення Росією українських дітей.
Обурився, що Росія цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із сенаторами США Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом, які прибули до Києва.
«Ми зараз дуже рішуче налаштовані працювати по лінії санкцій, по лінії повернення дітей, забезпечення „томагавків“ і перехоплювачів — усього, що вам необхідно для того, щоб здобути перемогу. І для того, щоб боротися з тими хибними наративами про те, що Росія нібито перемагає. Вона не перемагає ані на полі бою, ані з морального боку», — сказав на зустрічі Річард Блюменталь.
Нагадаємо, британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський 24 лютого може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США. Проте сам глава держави спростував цю інформацію.
Також Зеленський розкрив, чому Росія та США наполягають на виборах в Україні.