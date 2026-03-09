ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Коли в Україні проведуть перепис населення: у Держстаті відповіли, чи можливий він під час війни

Повноцінний перепис населення в Україні можна буде провести лише через певний час після завершення війни. У Державній службі статистики пояснили, що для цього країні знадобиться щонайменше півтора-два роки стабільності.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Перепис населення

Перепис населення / © twitter.com/VictoriaBonya

Провести перепис населення в Україні під час війни неможливо — реалістично це зробити лише через півтора-два роки після її завершення. Про це заявив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук, - пише Укрінформ.

За його словами, наразі держава має лише оціночні дані щодо чисельності населення. Ці розрахунки вже зроблені, однак поки що не оприлюднюються — у владі ще обговорюють, які саме цифри можна публікувати.

У Держстаті пояснюють: після завершення війни потрібен час, щоб стабілізувалася демографічна ситуація. Йдеться, зокрема, про повернення людей з-за кордону, демобілізацію військових та адаптацію ринку праці до мирних умов. Лише після цього можна буде фіксувати реальну кількість населення.

З урахуванням цих факторів, реалістичні терміни проведення перепису можуть зміститися приблизно до 2028–2029 років, якщо війна завершиться раніше і ситуація в країні стабілізується.

Нагадаємо, останній загальнонаціональний перепис населення в Україні відбувся у 2001 році, і відтоді його кілька разів переносили.

Нагадаємо, за інформацією Інституту демографії України, на початок 2022 року в Україні, включно із окупованим Кримом та ОРДЛО, проживало трохи більше 42 млн українців. Після початку повномасштабної війни в Україні зросла смертність та почалася шалена міграція. Тож наразі у кордонах 1991-го року мешкає приблизно 35-36 млн українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie