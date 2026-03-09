Коли в Україні проведуть перепис населення: у Держстаті відповіли, чи можливий він під час війни

Перепис населення / © twitter.com/VictoriaBonya

Провести перепис населення в Україні під час війни неможливо — реалістично це зробити лише через півтора-два роки після її завершення. Про це заявив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук, - пише Укрінформ.

За його словами, наразі держава має лише оціночні дані щодо чисельності населення. Ці розрахунки вже зроблені, однак поки що не оприлюднюються — у владі ще обговорюють, які саме цифри можна публікувати.

У Держстаті пояснюють: після завершення війни потрібен час, щоб стабілізувалася демографічна ситуація. Йдеться, зокрема, про повернення людей з-за кордону, демобілізацію військових та адаптацію ринку праці до мирних умов. Лише після цього можна буде фіксувати реальну кількість населення.

З урахуванням цих факторів, реалістичні терміни проведення перепису можуть зміститися приблизно до 2028–2029 років, якщо війна завершиться раніше і ситуація в країні стабілізується.

Нагадаємо, останній загальнонаціональний перепис населення в Україні відбувся у 2001 році, і відтоді його кілька разів переносили.

Нагадаємо, за інформацією Інституту демографії України, на початок 2022 року в Україні, включно із окупованим Кримом та ОРДЛО, проживало трохи більше 42 млн українців. Після початку повномасштабної війни в Україні зросла смертність та почалася шалена міграція. Тож наразі у кордонах 1991-го року мешкає приблизно 35-36 млн українців.