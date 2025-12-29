Коли в Україні буде скасовано воєнний стан: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Воєнний стан завершиться, коли в Україні з’являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи результати переговорів із Дональдом Трампом.

«Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилася. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася», — наголосив глава держави.

Зеленський пояснив, що з таким сусідом, як Росія, може бути ризик повторної агресії.

Також президент назвав сигнал, який означатиме повне завершення війни.

«Тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії. Це моніторинг партнерів і їх присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовувані, ми з партнерами це проговоримо, що як ми зможемо доопрацювати всі документи, і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма, з американцями, європейцями і з рускими, підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в цей момент одночасно ми отримаємо гарантії безпеки. Тобто не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась», — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу історичне рішення — гарантії безпеки на 50 років.