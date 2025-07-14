Коли Верховна Рада замінить уряд і Шмигаля: депут назвав дату

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль / © Associated Press

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У середу, 16 липня, у Верховній Раді можуть відбутися значні кадрові ротації в уряді включно з можливим призначенням нового прем’єр-міністра.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram, посилаючись на внутрішню інформацію з парламенту.

За його словами, йдеться про широкомасштабні політичні перестановки, які в депутатських колах іронічно називають «великим ліжко-пересуванням».

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«Так, нова дата „великого ліжко пересування“ або заміни уряду: 16 липня. Говорять, там буде: велике ліжко-пересування, велике ліжко-обʼєднання, призначення нового Шмигаля, а саме Юлії Свириденко, призначення старого Шмигаля і різні інші великі події», — написав він.

Попри чинний воєнний стан, законодавчі обмеження на зміну Кабінету міністрів можуть бути проігноровані або формально обійдені. Зокрема, стаття 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», яка передбачає обмеження щодо зміни вищого керівництва держави, ймовірно, не братиметься до уваги.

«Закон міняти ніхто не буде, зроблять вигляд просто, що 10 стаття ЗУ про воєнний стан не існує», — зазначив Железняк.

Також він анонсував ще деякі кадрові зміни.

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«Є інформація, що в рамках великого ліжко-пересування буде звільнено нашого улюбленого міністра енергетики Германа Галущенка… Але щоб ми не розслаблялися, туди призначать нового Галущенка) Ну точніше, когось з його команди», — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію для зміни прем’єр-міністра. Ймовірною кандидатурою на заміну Денису Шмигалю є Юлія Свириденко.